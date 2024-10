La Serie B fa il pieno di pareggi: nove su dieci, Mantova-Palermo 0-0

Undicesima giornata di campionato, quattro pareggi nel mercoledì di Serie B . A Bolzano è finita 1-1 Südtirol-Frosinone . Ospiti in vantaggio con Marchizza al 56', riacciuffati da Odogwu al 74'. I ciociari restano ultimi in classifica ma incassano il secondo risultato utile di fila, gli altoatesini si confermano fuori dalla zona playout.

Pieno di pareggi

Non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Catanzaro la capolista Pisa, che resta a +2 sul Sassuolo secondo e a +3 sullo Spezia terzo. Identico risultato per il Palermo a Mantova e per la Sampdoria a Cittadella. Un piccolo passo avanti per tutte in un turno di campionato che ha regalato nove pareggi su dieci partite. L'unico successo lo ha conquistato ieri il Cosenza a Reggio Emilia (1-0, gol di Ricciardi).