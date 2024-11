Il Frosinone ferma il Palermo: Bracaglia risponde a Insigne

FROSINONE - Frosinone e Palermo chiudono sull'1-1 l'anticipo della tredicesima giornata del campionato cadetto. Per i ciociari si tratta del quarto pareggio consecutivo da quando ha sostituito Vivarini in panchina. Un punto che lascia il Frosinone in coda alla classifica. Il Palermo invece aggancia momentaneamente Brescia e Juve Stabia al sesto posto.