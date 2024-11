Serie B, Spezia e Cesena corsare. Colpo Bari, rimonta Catanzaro

Gol ed emozioni nei match domenicali della 13ª giornata di Serie B, che vedono Spezia e Cesena passare in trasferta. I liguri calano il tris in casa della Juve Stabia e tengono il passo del Pisa capolista e del Sassuolo: grandi protagonisti i fratelli Esposito, che aprono e chiudono le marcature nella "loro" Castellammare. Colpo esterno anche per i romagnoli, che sbancano il Tombolato, gelando il Cittadella con l'uno-due firmato da Bastoni e Shpendi.