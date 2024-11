Disastro Defrel, Mazzocchi salva il Cosenza: con il Modena finisce 1-1

Il Cosenza allunga la striscia di risultati utili consecutivi a sei e pareggia in casa contro il Modena : 1-1 al Gigi Marulla . Un gol per tempo: prima Cotali per gli ospiti poi Mazzocchi nel finale, in mezzo l'espulsione di Defrel.

Serie B: pareggio tra Cosenza e Modena

Il primo tempo inizia in maniera equilibrata con grandi occasioni da entrambe le parti: prima palo di Strizzolo dopo pochi minuti, poi il salvataggio miracoloso di Kouan sul tiro a botta sicuro di Defrel. Ma passa un minuto dall'occasione del Modena e i gialloblù passano in vantaggio con la rete di Cotali. Prova a reagire il Cosenza, con Florenzi particolarmente ispirato, ma è il Modena a sfriorare il raddoppio nel recupero del primo tempo con Defrel che da due passi sciupa un'occasione gigantesca. Nella ripresa è ancora l'ex Sassuolo a mangiarsi l'occasione del 2-0 quando colpisce in pieno Micai su un rigore in movimento. Giornata storta per Defrel che al 59' viene espulso per un intervento duro in netto ritardo su Kouan. La partita cambia e il Cosenza riesce a capitalizzare la superiorità segnando la rete del pareggio con Simone Mazzocchi in acrobazia.