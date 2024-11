Serie B, Bari di misura sul Cittadella. Incubo Frosinone: sconfitto a Cremona

Quattordicesima giornata di Serie B, seconda vittoria consecutiva col Bari. Pugliesi al riposo in vantaggio per 3-0 al San Nicola contro il Cittadella: sblocca Lasagna al 5', raddoppia Sbilli su rigore al 45', triplica Maiello al 47'. Calo di tensione in avvio di ripresa: Carissoni al 52' e Pandolfi al 55' fanno temere la rimonta, ma gli uomini di Longo tengono botta e portano a casa l'intera posta in palio.