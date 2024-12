Palermo, lampo playoff: 2-0 allo Spezia. Il Frosinone sfata il tabù Stirpe

Domenica di campionato in Serie B . Tre successi casalinghi nelle gare delle 15. Il Palermo ha battuto con il finale di 2-0 lo Spezia : gol di Baniya al 35' e autorete di Wisniewski al 65'. Guizzo playoff dei rosanero, che non vincevano da quattro giornate. Liguri ko dopo tre successi consecutivi.

Il Frosinone si sblocca allo Stirpre: piegato il Cesena

Seconda vittoria stagionale e prima in casa in campionato per il Frosinone, che ha piegato con il finale di 3-2 allo Stirpe il Cesena. Ambrosino ha sbloccato il risultato alla mezz'ora, Shpendi ha sbagliato un calcio di rigore sette minuti più tardi ma si è riscattato con il tap-in vincente. Canotto ha riportato avanti i ciociari prima dell'intervallo. Al 60' Marchizza su rigore ha allargato la forbice del vantaggio, nuovamente ridotta da Curto all'80'.

Cosenza, pari d'oro in rimonta: riacciuffato il Pisa di Inzaghi

Sfuma il riscatto immediato per il Pisa, che è andato vicino a cancellare la sconfitta in casa della Carrarese superando 2-1 il Cosenza. Lind al 5' e Piccinini al 26' hanno messo la partita in discesa per gli uomini di Filippo Inzaghi. Mazzocchi al 72' ha provato a riaprire la partita e ci è riuscito perché al 92' è arrivato il gol del pari di Fumagalli. Staccato comunque di un punto lo Spezia. Nerazzurri secondi da soli a -3 dalla capolista Sassuolo. Dalle 17:15 in campo, all'Arechi, Salernitana e Carrarese.