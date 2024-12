Serie B, il Bari piega il Cesena e stacca il Palermo battuto dalla Carrarese

Quattordicesimo risultato utile consecutivo e terza vittoria nelle ultime quattro partite: il Bari continua la sua scalata in classifica battendo 1-0 il Cesena. Al San Nicola ci ha pensato Dorval al 33' a realizzare il gol che ha permesso ai galletti di issarsi a quota 24 punti in classifica (quinto posto). Al 40' il VAR HA annullato un gol per fuorigioco a Cristian Shpendi. Salgono a due le lunghezze di vantaggio del Bari sui romagnoli, così come quelle sulla Juve Stabia. Scivola a -3 dai pugliesi il Palermo, battuto 1-0 sul campo della Carrarese sempre più "ammazzagrandi": decisivo Steven Shpendi al 77'.