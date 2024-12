Serie B, vince ancora il Sassuolo: manita alla Samp. Ok il Catanzaro, Spezia show

ROMA - Gol ed emozioni nelle quattro partite che oggi (8 dicembre) hanno chiuso il programma della 16ª giornata di Serie B dopo le cinque gare di ieri ( successo per il Bari, ko per il Palermo ) e l'anticipo di due giorni fa (con la vittoria casalinga della Juve Stabia sul Sudtirol). Il Catanzaro batte il Brescia in extremis e si avvicina alla zona play off, brillante vittoria casalinga dello Spezia che vince per 5-0 contro il Cittadella mentre perde il passo la Cremonese battuta in casa dalla Reggiana.

Catanzaro-Brescia 2-1

Il Catanzaro supera il Brescia per 2-1 e conquista in pieno recupero tre punti preziosi. Gli ospiti trovano il vantaggio in avvio grazie alla rete di Bjarnason, ma poco prima dell'intervallo i padroni di casa pareggiano con Biasci. Nella ripresa i giallorossi si prendono i tre punti grazie alla rete decisiva firmata da Bonini che arriva all'ottavo minuto di recupero. Grazie a questa vittoria, la squadra calabrese si porta a ridosso della zona play off.

Cremonese-Reggiana 0-2

Brutta frenata interna della Cremonese che cede il passo alla Reggiana. Gli emiliani trovano il vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Vergara che sfrutta un assist prezioso di Portanova. Al novantesimo arriva il raddoppio siglato da Vido. I grigiorossi restano al quinto posto perdendo l'occasione di guadagnare punti importanti, mentre il successo esterno consente alla Reggiana di allontanarsi dalla zona play out

Spezia-Cittadella 5-0

Brillante successo della formazione ligure che blinda il risultato già nel primo tempo. La partita si sblocca al 34’ grazie al gol di Francesco Pio Esposito, il raddoppio spezzino arriva dieci minuti dopo grazie a un’autorete di Kastrati e prima dell’intervallo Salvatore Esposito firma il terzo gol su calcio di rigore. Nella ripresa Salvatore Esposito trova ancora il bersaglio servendo il poker. La festa si chiude con il quinto gol del polacco Wisniewski. Grazie a questa brillante vittoria la formazione allenata da D’Angelo consolida il terzo posto in classifica a una sola lunghezza dal Pisa, mentre il Cittadella resta inchiodato all’ultimo posto.

Sassuolo-Sampdoria 5-1

Quinta vittoria consecutiva per il Sassuolo che si riscatta dopo il pesante rovescio in Coppa Italia contro il Milan battendo 4-1 la Sampdoria. Primo tempo a senso unico con i neroverdi che sbloccano il punteggio al 25' con Laurienté (settima rete stagionale) e raddoppiano al tramonto della prima frazione con Odenthal (45'). Nella ripresa la squadra di Grosso dilaga: Pierini cala il tris al 65' su assist di un ispirato Domenico Berardi che, al 74', segna il suo secondo gol in campionato dopo quello decisivo al Mantova (su rigore) dello scorso 3 novembre. Nel finale, la Samp accorcia le distanze con Coda (80') ma Berardi è scatenato e firma la sua personale doppietta al 90'. Finisce 5-1 per i neroverdi che consolidano il loro primato in classifica salendo a quota 37 punti, a +3 sul Pisa di Pippo Inzaghi. I blucerchiati di Sottil rimangono invece inchiodati a 17 punti, in piena zona playout.

