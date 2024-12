Crisi Palermo, terza sconfitta consecutiva. Beffa Bari contro il Sudtirol

Dopo il pareggio tra Salernitanana e Brescia, prosegue la diciottesima giornata di Serie B. Terza sconfitta consecutiva per il Palermo in trasferta contro il Sassuolo : 2-1 al Mapei Stadium . Beffa per il Bari : il Sudtirol segna al 90' e porta a casa tre punti pesantissimi, 1-0 al San Nicola .

Il Palermo perde anche contro il Sassuolo. Bari beffato al 90'

La squadra di Dionisi era riuscita a reagire dopo la rete di Laurienté nei minuti iniziali con il gol del pareggio di Le Douaron. Al 70' Pierini riporta in vantaggio i neroverdi che consolidano il primo posto. Palermo che invece si allotana sempre di più alla zona playoff e accumula la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Carrarese e Catanzaro. Il Bari in casa non riesce a sbloccare la sfida contro il Sudtirol e nel finale si ritrova con nulla in mano. Rover al 90' regala la vittoria agli altoatesini conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Serie B, le altre sfide

Basta un gol di Cicconi alla Carrarese per conquistare i tre punti contro il Cosenza, rimasto in dieci dal 32' per l'espulsione di Florenzi. Tre punti anche per il Mantova: 3-1 contro il Frosinone grazie ai gol di Bragantini, Trimboli e Aramu. Alle 17:15 in campo Catanzaro-Spezia, Modena-Pisa e Cittadella-Reggiana.