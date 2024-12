La Juve Stabia batte il Cesena ed è quarta in B. Cremonese bloccata dalla Samp

Se per quanto riguarda le prime tre posizioni è un discorso tra Sassuolo, Spezia e Pisa , è bagarre totale per quanto riguarda la zona playoff. Attualmente il quarto posto è occupato dalla Juve Stabia , in seguito al successo ottenuto contro il Cesena. Al quinto, invece, la Cremonese di Stroppa, fermata sull'1-1 dalla Sampdoria.

La Juve Stabia vola, la Cremonese stoppata ancora

La Juve Stabia di Pagliuca, nello scontro diretto contro il Cesena (privo di Shpendi), giocato nel sintetico del "Menti", ha conquistato il terzo successo consecutivo in campionato. 1-0, deciso dalla prima rete in Serie B di Floriani Mussolini. Ospiti in dieci all'84esimo in seguito all'espulsione di Ceesay. Con questo risultato i campani salgono al quarto posto (-9 da Spezia e Pisa), superando la Cremonese. I grigiorossi, nel posticipo dello "Zini", non sono andati oltre l'1-1 contro la Sampdoria. Sono i blucerchiati di Semplici a passare in vantaggio con il gol di Bellemo al 37esimo. Il pareggio è arrivato al 61esimo minuti, grazie alla rete del Mudo Franco Vazquez. I blucerchiati, ancora senza vittoria, si trovano ad appena un punto di vantaggio rispetto alla zona playout.