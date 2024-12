Cosenza-Catanzaro, perché il derby di Calabria ha fatto impazzire social e Serie B

Cosenza in dieci dal 21': Aureliano espelle Caporale

Al 20' Kourfalidis ha sbagliato un rigore in movimento per il Cosenza: su tocco arretrato di Rizzo Pinna ha centrato la traversa. Gol sbagliato e inferiorità numerica: sul ribaltamento di fronte è arrivata l'espulsione di Caporale. Nel tentativo di fermare Pittarello lanciato a rete, il difensore dei padroni di casa ha allargato il braccio: rosso diretto al 21'. Nonostante la posizione defilata, l'arbitro Aureliano ha lo ha allontanato dal campo innescando le vibranti proteste della panchina dei lupi della Sila: così ha iniziato ad accumulare ritardo sulla tabella di marcia del match. Il gioco è ripreso e Bonini ha colpito il palo. Micai è stato protagonista di un paio di interventi provvidenziali per tenere in partita il Cosenza, ma all'80’ è capitolato.

Cosenza-Catanzaro, l'incredibile finale del derby di Serie B

Con un tiro piazzato dal limite dell'area di rigore il Catanzaro ha rotto l'equilibrio grazie a Pompetti. Una gioia per i tifosi assenti (trasferta vietata). Emozioni finite? Macché. Al 90' Kouan ha pareggiato ma, dopo un on field review, Aureliano non ha convalidato la rete per un tocco di braccio del centrocampista. Il direttore sportivo del Cosenza, Gennaro Delvecchio, ha perso la pazienza ed è stato espulso. Si è ripreso a giocare ed è stato concesso un maxi recupero. Zilli ha trovato un palo incredibile con una conclusione volante.

All'ultimo respiro, in area di rigore del Catanzaro, s'è consumato un duello aereo. Altro tocco di braccio: del centrale del Catanzaro, Scognamillo. Il VAR ha richiamato Aureliano che è andato a vedere. Calcio di rigore e poi tutti sotto la doccia. Trasformazione è stata affidata a Ciervo: Pigliacelli ha sfiorato con la punta delle dita ma non è riuscito a toccare. Tripudio Cosenza, Alvini in lacrime e social scatenati: da ieri non si parla d'altro che di un match indimenticabile.