Serie B, vola il Sassuolo: vittoria in rimonta sul Cosenza. Colpo Bari, Spezia ko

Serie B: la classifica aggiornata

Moro e Lipani lanciano il Sassuolo, vince il Bari. Cremonese beffata

Pesantissima vittoria in rimonta per il Sassuolo capolista che piega 2-1 il Cosenza nel finale di partita. Al Mapei Stadium i calabresi sbloccano il risultato al 60' con il gol di Venturi su assist di Charlys. I neroverdi premono sull'acceleratore e trovano il gol del pareggio all'86' con Moro (al quarto gol stagionale in campionato) su assist di Laurienté ma al 90' è Lipani, servito da Berardi, a completare la rimonta della squadra di Grosso che vince la partita e sale a 46 punti. Il Cosenza resta invece inchiodato all'ultimo posto, a quota 17. Sorride anche il Bari: i biancorossi piegano 2-0 lo Spezia terzo in classifica (38 punti) e salgono al sesto posto (27 punti) in piena zona playoff. Decisivo il gol di Falletti al 42' (su rigore) e l'autorete di Wisniewski nella ripresa (56'). Dopo un ko e due pari di fila la Cremonese di Giovanni Stroppa assapora il ritorno alla vittoria ma vede sfumarla sul più bello nel 'lunch match' tra le mura amiche dello 'Zini' contro il Brescia di Pierpaolo Bisoli (al quarto pari di fila dopo essere subentrato a Rolando Maran a inizio dicembre): grigiorossi avanti al 60' con un colpo di testa di Vasquez ma ripresi dalle 'Rondinelle' che, salvati dalla traversa su un'incornata di Bianchetti e dopo il gol del raddoppio annullato a De Luca (per un precedent fallo di Vandeputte iin mezzo al campo rilevato al Var), in dieci uomini (rosso a Cistana all'85') riagguantano i padroni di casa con il subentrato Moncini, che fa 1-1 nel recupero (90+6') con una splendida rovesciata.

Carrarese show, colpo Reggiana

Continua a sorprendere la Carrarese. I giallazzurri vincono 2-0 la sfida tra neopromosse con il Cesena (fermo a 25 punti) e salgono a quota 27, a pari merito con il Bari, in piena zona playoff. Allo Stadio dei Marmi segnano Bouah (46') e Shpendi (77'). A tre lunghezze dai toscani, a 24, c'è la Reggiana corsara a Mantova: i granata vincono 2-0 al Martelli trascinati dalle reti di Sersanti (11') e Maggio (85'). Termina invece senza gol la sfida del Braglia tra Modena e Sudtirol. I gialloblù agganciano a 25 punti il Cesena all'ottavo posto; la squadra di Castori occupa invece il penultimo posto a quota 18.

Il Catanzaro ospita la Salernitana, c'è Sampdoria-Pisa

A chiudere il programma di oggi altre quattro partite, tre alle ore 17:15 e il posticipo tra Sampdoria e Pisa previsto invece per le ore 19:30.

