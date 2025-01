Il difensore del Frosinone, Riccardo Marchizza, è stato operato ieri sera dal professor Mariani, verrà dimesso in mattinata dopo una la fisioterapia di routine. L'intervento in artroscopia al menisco del ginocchio sinistro effettuato a Villa Stuart è perfettamente riuscito. Il capitano giallazzurro tornerà a disposizione per mister Greco per fine mese gennaio.

