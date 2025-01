Serie B, il Palermo vince ancora. Otto gol in Sassuolo-Sudtirol

La ventiduesima giornata di Serie B è proseguita con le gare in programma oggi, domenica 19 gennaio. A controbilanciare i pari senza gol in Catanzaro-Pisa è stata la pirotecnica sfida tra Sassuolo e Sudtirol, che si è conclusa sul risultato di 5-3. Secondo successo di fila per il Palermo, che ha battuto 1-0 la Juve Stabia al Barbera grazie a una rete di Le Douaron al 67' e si è consolidato in zona playoff.