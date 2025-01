Pisa, colpo a Palermo: Inzaghi batte Dionisi e vola al primo posto

Successo pesantissimo del Pisa a Palermo : i toscani hanno vinto 2-1 al Barbera nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B e sono balzati momentaneamente al comando della classifica issandosi a quota 53. Scalzato il Sassuolo di un punto. Seconda vittoria di fila per i nerazzurri di Inzaghi , seconda sconfitta consecutiva per i rosanero di Dionisi . I siciliani rischiano di scivolare fuori dalla zona playoff.

Apre Rus, papera di Desplanches: Lind ringrazia e raddoppia

Il Pisa è passato in vantaggio al 13' grazie a un rigore concesso per fallo di braccio di Ranocchia su cross dalla destra di Rus. Lo stesso Rus si è incaricato della battuta del penalty spiazzando Desplanches. Il portiere del Palermo è stato poi protagonista di un clamoroso errore al 26': pressato da Lind ha ciccato il pallone nel tentativo di rinviarlo permettendo all'attaccante di raddoppiare. Lo scenario si è ripetuto di lì a poco, ma stavolta Desplanches è riuscito ad allontanare la sfera evitando ulteriori guai. Ci ha poi pensato Semper a proteggere il doppio vantaggio con una super parata su un mancino di Le Douaron dal centro dell'area di rigore. Dopo due check al Var - senza esito - per valutare eventuali falli da rigore in area del Pisa, Brunori ha provato a riaprire i conti, ma Semper ha risposto ancora una volta presente.

Brunori dimezza lo svantaggio, Semper decisivo: vince il Pisa

Al 59' il Palermo è riuscito ad accorciare le distanze con Brunori, su assist di Segre. Le Douaron ha tentato una splendida rovesciata per arrivare al pari, nel finale Semper si è esaltato con una doppia parata determinante: prima su punizione di Ranocchia, poi sullo stesso Le Douaron, che ha calciato col mancino dall'interno dell'area di rigore. Nel finale Arena ha fallito il colpo del ko non approfittando di un erroraccio di Baniya. Poco male perché al triplice fischio finale è stata festa Pisa: almeno per stasera sono otto i punti di vantaggio sullo Spezia, terzo.