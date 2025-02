Serie B, poker del Catanzaro contro il Cesena. Vincono anche Samp e Sassuolo

Serie B, ancora in gol Depaoli. Vince anche lo Spezia

Vittorie casalinghe anche per il Sassuolo, che supera 2-0 la Juve Stabia grazie a Laurienté (45') e Mulattieri (71'), e per la Sampdoria: ai blucerchiati basta un guizzo di Depaoli (45'), al terzo centro in due partite, per superare di misura il Cosenza al Ferraris. Tre punti in trasferta, invece, per lo Spezia, che supera 2-0 il Cittadella con il gol di Vignali (20') e l'autorete di Carissoni (33'). Alle 17:15 è in programma Modena-Mantova.