Serie B: il Palermo fa harakiri e pareggia a La Spezia, vincono Cremonese e Cesena

Incredibile il pari del 'Picco', dove lo Spezia padrone di casa recupera due gol al Palermo in pieno recupero. Tra i liguri debutto casalingo per l'ex cagliaritano Lapadula (dopo lo spezzone giocato nel match vinto sul campo del Cittadella), mentre sull'altro fronte fa il suo debutto assoluto con la maglia rosanero l'altro attaccante Pohjanpalo (arrivato nella sessione invernale di mercato dal Venezia). Ma è Ranocchia a gelare subito i tifosi spezzini: non è passato nemmeno un minuto quando il centrocampista scuola Juve va via in tunnel a un avversario e infila Chichizola con una splendida conclusione mancina. Veemente la reazione dello Spezia che al 5' colpisce una traversa con Pio Esposito (colpo di testa calciato dal fratello Salvatore) e al 28' si vede annullare per fuorigioco il gol segnato da Mateju (lesto in mischia dopo un corner sulla respinta del portiere ospite Audero, anche lui al debutto con il Palermo). Nella ripresa lo Spezia cerca subito il forcing ma i siciliani reggono l'urto e al 72' raddoppiano: il tiro di Segre viene respinto da Chichizola e Brunori insacca indisturbato in tap-in. Sembra finita per i padroni di casa che nel recupero compiono però l'impresa con Pio Esposito (90+2') e Aurelio (90+5'): finisce 2-2, con il Palermo di Dionisi che resta fuori dalla zona playoff e i liguri di D'Angelo ora a -4 dal Pisa secondo in classifica.

Nelle zone alte della classifica poi successo pesante della Cremonese quarta (ora a -9 dallo Spezia), che tra le mura amiche dello 'Zini' batte 3-1 il pericolante Sudtirol di Castori. A sbloccare il risultato in favore dei grigiorossi è Vandeputte che intorno alla mezz’ora finalizza un’azione di contropiede, complice anche un incertezza del portiere ospite Ademonis.La squadra di Stroppa spreca poi con Pickel una chanche per il raddoppio e prima dell'intervallo rischia di subire da Odogwu la rete del pari che è però solamente rimandata e arriva al 59', quando Davi di sinistro fa 1-1. Tutto da rifare per la Cremonese, capace però di effettuare il definitivo allungo con De Luca, a segno prima di testa su cross di Johnsen (76') e poi nel recupero in contropiede (90+2'). Vittoria in trasferta invece per il Cesena di Mignani, a cui basta la rete segnata nella ripresa da Saric per passare nel derby sul campo della Reggiana (0-1) e restare in zona playoff.

