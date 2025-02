Serie B, vincono Sassuolo e Carrarese. Sampdoria ko contro il Sudtirol

Nel sabato della ventiseiesima giornata di Serie B , la Carrarese vince 3-2 sulla Salernitana allo Stadio dei Marmi: la partita sembra già chiusa nel primo tempo grazie alla doppietta di Zanon (31', 42', 46'), che a inizio ripresa sigla anche il tris, ma prima Bronn al 63' e poi S oriano all'85' fanno venire i brividi alla squadra di Calabro . Tre punti anche per il Sassuolo , sempre più primo, alla terza vittoria consecutiva in campionato. Per i neroverdi di mister Fabio Grosso a segno Lovato (34') e Laurienté (73')

Pari tra Modena e Spezia. Alle 17:15 Bari-Cremonese

Pareggio tra Modena e Spezia, match che si decide nei primi quarantacinque minuti con i gol di Esposito (23') e Palumbo (41') che decretano l'1-1 al triplice fischio. Nel finale, invece, il Sudtirol ottiene una vittoria importantissima in ottica salvezza contro la Sampdoria: i tirolesi passano in vantaggio con Merkaj (6'), ma i blucerchiati rimettono tutti in parità con Sibilli (12'). A decidere il match è un rigore trasformato da Casiraghi (86') dopo un tocco di mano di Yepes per il 2-1 definitivo. Alle 17:15 in campo Bari-Cremonese.