Serie B: il futuro di Dionisi tra fischi e playoff

La prima rete in rosanero di, dopo il primo assist per lo strepitoso gol di Verre e il primo palo colpito nella battaglia ingaggiata con gli spigolosi difensori virgiliani, evita al Palermo. Ma non cambia la vita della corazzata, o presunta tale, siciliana. Puntualmentee lenonostante un mercato invernale che ha innestato nel già ricco organico a disposizione nuove energie e tant’altra qualità. Ed è proprio con queste accertate incongruità che bisognerà imparare, tuttavia, a convivere alla ricerca, possibilmente, di un nuovo equilibrio. Una strada residua per la A, ma tutt’altro che scontata. Intanto, iducendo la società a fare riflessioni sul futuro ormai non più solo della squadra. Anche perché d’avanti i giochi promozione sembrano riguardare le tre di testa, col Sassuolo che ha preso il largo e il Pisa attento più che altro a guardarsi le spalle dallo Spezia, ma incapace di allungare a Cesena. Inzaghi con l’uomo in più si fa rimontare. Spera, forse, la Cremonese di Stroppa, staccata di 9 punti dal 3º posto saldamente presidiato da D’Angelo. Sale con forza la Juve Stabia, grazie al cecchino Adorante, al 12º gol personale, una delle migliori proposte di questo indecifrabile campionato.certifica le ambizioni delle Vespe di Pagliuca e non dà scampo ad Alvini, incapace di lottare per alimentare almeno una possibilità di salvezza. Alla quale resta aggrappato ilche a tempo scaduto trova un pari vitale per una. A 12 giornate dal termine della stagione regolare con innumerevoli scontri diretti da giocare tutto può accadere e l’errore più grande è proprio quello di pensare che le tre annate in A con Stirpe possano essere la normalità o un atto dovuto da replicare. Bisogna invece lottare anche per salvarsi.prossima avversaria dei ciociari all’Arechi in un incrocio che può spaccare lo scenario. Proprio come per i playoff, anche questa contesa non potrà che risolversi alla fine. Ma restare in gioco dipende da oggi.