Pisa, tris contro la Juve Stabia. Blitz del Bari a Mantova

Serie B: il Pisa accorcia sul Sassuolo, vincono Bari e Modena

I gol arrivano tutti nella ripresa a Pisa e a passare in vantaggio è sorprendentemente la Juve Stabia, vista l'espulsione di Candellone nel primo tempo. Un autogol di Marin sblocca la sfida. Ma la squadra di Inzaghi ribalta tutto nel giro di due minuti: al 64' il rigore del pareggio firmato da Tramoni, al 66' il sorpasso con Morutan. Nel finale Moreo chiude i discorsi e regala i tre punti ai nerazzurri. Vittoria anche per il Bari che ritrova i tre punti esterni a distanza di oltre tre mesi dall'ultimo successo in trasferta. A Mantova è Giulio Maggiore a firmare il gol decisivo al 70'. Il Modena si accoda al Bari e rientra in zona playoff: 2-0 in casa del Cittadella con i gol di Mendes e Caso. Pareggio spettacolare tra Reggiana e Carrarese. Nel primo tempo Girma risponde a Guarino, Zuelli firma il sorpasso per i toscani nella ripresa e all'82' Vido riporta tutto in parità. Il sabato di Serie B sarà chiuso con la gara delle 17:15 tra Cremonese e Cesena.