Serie B, il Palermo vince a Cosenza. Solo un pari tra Salernitana e Frosinone

Nella domenica della ventisettesima giornata di Serie B, il Palermo vince con una prova di forza importante contro il Cosenza in trasferta: allo stadio San Vito-Gigi Marulla i rosanero si impongono per 3-0 grazie alle reti di Pierozzi (30'), Brunori (56') su rigore e Pohjanpalo (65'). Tre punti di misura invece per il Catanzaro, che supera 1-0 lo Spezia in trasferta in una partita decisamente cattiva.