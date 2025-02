Serie B, Kone colpisce con pugno un avversario: stangata del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo della Serie B ha deciso di infliggere tre giornate di squalifica a Ben Kone , centrocampista del Frosinone , espulso per aver colpito con un pugno al volto un giocatore avversario nel finale del match contro la Salernitana . Per quanto riguarda gli altri calciatori espulsi, dovranno scontare un turno di squalifica Leonardo Candellone ( Juve Stabia), Gian Luca Di Chiara (Frosinone), Gianluca Lapadula (Spezia) e Giacomo Quagliata (Catanzaro).

Serie B, le altre decisioni del Giudice Sportivo

Inoltre, a causa di precedenti diffide, riceveranno una giornata di squalifica Tommaso Barbieri e Michele Castagnetti (Cremonese), Matteo Brunori (Palermo), Alessandro Caporale (Cosenza), Manuel Cicconi (Carrarese), Ilario Monterisi (Frosinone), Edward Obaretin (Bari), Pio Riccio e Giuseppe Sibilli (Sampdoria). Il Cosenza, inoltre, dovrà pagare una multa di 8.000 euro per il lancio di petardi e fumogeni da parte dei propri tifosi, mentre il Bari è stato sanzionato con 4.000 euro e la Salernitana con 3.000 euro per episodi simili. Lo Spezia, invece, è stato multato per un totale di 4.000 euro: 2.000 euro per aver ritardato l'inizio della partita di circa due minuti senza una giustificazione valida e altri 2.000 euro per i cori offensivi dei propri tifosi nei confronti dell'arbitro.