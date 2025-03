Serie B, il Frosinone vince lo scontro diretto con il Mantova. Cadono Salernitana e Juve Stabia

Nel sabato della ventottesima giornata di Serie B arriva una vittoria importantissima per il Frosinone , che vince lo scontro salvezza con il Mantova e si porta in zona play-out: allo Stirpe i ciociari passano subito in vantaggio con l'autogol di Festa (2'), ma si fanno recuperare da Radaelli (11'). Ci pensa però Lusuardi (18') a riportare la squadra di mister Bianco avanti e al triplice fischio è 2-1 per Lucioni e compagni.

Pari tra Carrarese e Cremonese. Alle 17:15 Sassuolo-Pisa

Sconfitta invece la Salernitana, che scivola al penultimo posto dopo il 2-0 contro il Cesena: in terra romagnola si decide tutto nel finale con i gol di Prestia (84') e Antonucci (90+5'). Cade anche la Juve Stabia in casa contro il Cittadella: i veneti vincono di misura n Campania grazie alla rete di Okwonkwo (33'). In Toscana, poi, Carrarese e Cremonese si dividono la posta palio: allo Stadio dei Marmi finisce 2-2 con i gol di Zanimacchia (12'), Finotto (26'), Cherubini (42') e Johnsen (87'). Alle 17:15 è in programma l'ultima gara di oggi: il big match tra prima e seconda in classifica, Sassuolo-Pisa.