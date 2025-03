Serie B, al Palermo basta un rigore di Pohjanpalo. Solo un pari per Catanzaro e Cosenza

Nella domenica della ventottesima giornata di Serie B il Palermo supera di misura il Brescia al Barbera: per i rosanero basta un rigore trasformato da Pohjanpalo (87') dopo un fallo di Juric su Ceccaroni in area di rigore per a 38 punti in classifica, in zona play-off, in attesa del risultato di Bari-Sampdoria, in programma alle 17:15.