Serie B, il Cosenza piega la Reggiana e torna a sperare

Nell'anticipo del venerdì della 29ª giornata di Serie B, torna a vincere il Cosenza, che piega per 1-0 la Reggiana e torna in corsa per la salvezza nonostante l'ultimo posto in classifica. I calabresi erano reduci da un solo successo nelle ultime 15 partite, mentre gli emiliani restano a digiuno di tre punti, che mancano dallo scorso 26 gennaio.