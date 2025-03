Salernitana, guizzo salvezza con il Modena. Cremonese, poker al Catanzaro

Serie B, Soriano torna a far vincere la Salernitana

All'Arechi torna a vincere la squadra di Breda a un mese di distanza dall'ultimo successo. Roberto Soriano regala tre punti fondamentali per la lotta salvezza ai granata, che però rimangono al penultimo posto. Si avvicinano ai playout e staccano il Cosenza, nonostante la vittoria dei calabresi. Modena che rimane a distanza di sicurezza dalla zona playout. Crolla il Catanzaro nello scontro diretto senza Iemmello, out per squalifica per somma di ammonizioni. La Cremonese torna a vincere dopo tre turni senza successi per 4-0 allo Zini. Al 31' Johnsen sblocca la sfida, Ravanelli raddoppia al 65'. De Luca su rigore e ancora Johnsen chiudono il poker finale. I lombardi sorpassano proprio la squadra di Caserta e salgono al quarto posto in classifica. Successo di misura per il Frosinone che espugna lo Stadio dei Marmi di Carrara 1-0 con il gol di Cichella. Pareggio tra Mantova e Juve Stabia: Solini nel finale risponde a Mosti. Alle 17:15 in campo Sampdoria-Palermo. Chiude il quadro del sabato la sfida tra Brescia e Cesena alle 19:30.