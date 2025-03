Palermo, il vero leader di Dionisi. Salernitana e le lacrime di Soriano

Rischia di passare alla storia come il campionato dei regali del Palermo . Dopo i clamorosi errori di Desplanches e Sirigu , è toccato macchiarsi anche all’irreprensibile Audero che spalanca la strada a Massimo Coda e illude la Samp . In realtà l’appoggio maldestro del portiere italo-indonesiamo, che agevola l’Ispanico sempre famelico in zona gol e a caccia dello scettro dei bomber cadetti, ha anche il merito di pungere sul vivo l’orgoglio della squadra di Dionisi . Sotto di una rete e capitanati da Brunori , i siciliani si liberano di un fardello psicologico e trovano meritatamente il pari. Neanche a dirlo con un colpo di testa di Pohjanpalo , ormai leader conclamato di questa squadra, poi, tuttavia, incapace di vincere nonostante una superiorità numerica per oltre mezz’ora nella ripresa per il rosso a Akinsanmiro . Un pari prezioso contro la compagine di Semplici , riorganizzata e determinata ad alimentare una prospettiva almeno da salvezza . Anche se alla fine il Palermo perde l’occasione di scavalcare la Juve Stabia ripresa a Mantova da Possanzini . Ma si gode Pohjanpalo al 4º gol consecutivo e valore aggiunto della formazione siciliana.

Serie B, poker Cremonese. Soriano in lacrime lancia la Salernitana

Il risultato di Marassi può andar bene, alla vigilia, tra l’altro, dell’incrocio al Barbera con la Cremonese rilanciatissima. Stroppa sbriciola il Catanzaro orfano di Iemmello, scavalca i giallorossi e s’impossessa del 4º posto, un’iniezione di fiducia in vista della trasferta nell’anticipo, davvero fondamentale anche per Dionisi. Un eventuale successo farebbe tornare in corsa i rosanero per un piazzamento d’onore nel perimetro playoff. Intanto, s’infiamma la lotta per la salvezza con due vittorie che sono oro colato, dopo quella del Cosenza nell’anticipo. Soffre e s’impone sul Modena la Salernitana spinta dalla caparbietà di Soriano, autore del gol che spegne forse le ambizioni del Modena, prima di un pianto liberatorio che è una risposta a chi non ha capito che con Verde e Ferrari, il tedesco è l’anima dei granata. Breda torna al successo dopo oltre un mese, ma non può rilassarsi. Anche perché il Frosinone, decimato e incompleto, trova la forza di andare a vincere in casa della Carrarese col baby Cichella. Con 8 antagoniste in 3 punti, è sempre tempo di lottare.