Vazquez, maxi squalifica per razzismo: stop di 10 giornate

La squalifica di Vazquez

In attesa di possibili ricorsi e nuovi giudizi, la Cremonese perde "El Mudo" Vazquez nel momento decisivo della stagione. Il trequartista argentino è stato squalificato per dieci giornate dopo quanto accaduto al termine di Bari-Cremonese dello scorso 15 febbraio (1-1 al San Nicola). Dorval, dopo aver ricevuto l'insulto, era uscito piangendo dal campo, mentre il suo allenatore Moreno Longo aveva poi, nel dopopartita, denunciato per primo l'accaduto.