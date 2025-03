Palermo-Cremonese, tabellino e statistiche

Ritmi bassi, gioco spezzettato e poche emozioni nella prima mezz'ora di gioco. E' la Cremonese a fare la partita: dopo un tentativo di Azzi al quinto minuto (palla che termina di poco al lato), gli ospiti ci provano altre due volte, con Azzi e Johnsen che trovano sulla loro strada un attento Audero. Il primo spunto del Palermo arriva al 31': Ceccaroni serve Pohjanpalo, che non riesce ad agganciare da buona posizione. La gara si accende all'improvviso, con la Cremonese ancora pericolosa: Azzi (due volte) e Pickel, impegnano ancora il portiere rosanero Audero.

La ripresa inizia senza cambi: dopo un tentativo di Brunori (che si becca un cartellino giallo per simulazione), il Palermo sblocca il risultato al 10': Pohjanpalo prova a girarsi in area di rigore, ma viene fermato; la palla finisce a Claudio Gomes, che indovina una traiettoria beffarda, che si insacca alla sinistra di Fulignati. La Cremonese si getta in attacco alla ricerca del pari, il Palermo ne approfitta: Castagnetti atterra Di Francesco in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore, che Brunori trasforma senza esitazioni. Gli ospiti reagiscono immediatamente e al 74', tre minuti dopo il raddoppio del Palermo, riaprono la partita: Azzi, dimenticato dalla difesa rosanero, insacca da pochi passi. Gli uomini di Stroppa continuano a spingere e a due minuti dal 90' trovano il pareggio: Azzi, vero protagonista della sfida, serve una palla invitante per Johnsen, che da due passi colpisce la traversa: sulla ribattuta si avventa Valoti, che insacca a porta vuota. Nel recupero le emozioni sono incredibili: Vasic, imbeccato da Di Francesco, si presenta davanti al portiere, ma il suo pallonetto termina sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, la Cremonese trova il gol del 3-2, con Collocolo, che gira in rete un assist di Zanimacchia. E' l'ultima emozione della sfida.