Entra nel vivo la trentesima giornata in Serie B, dove lo Spezia non riesce a mettere pressione al Pisa di Filippo Inzaghi, pareggiando in casa del Cesena . Vola il Sassuolo di Fabio Grosso, mentre ottiene tre punti importantissimi il Frosinone , che sfrutta il fattore campo e supera un Brescia in piena crisi. Successo fondamentale in chiave playoff per la Juve Stabia di Guido Pagliuca, che liquida la pratica Modena e consolida il proprio piazzamento. Nel posticipo odierno, pari a reti bianche tra Bari e Salernitana .

Serie B: Bari e Salernitana pareggiano, frena lo Spezia. Frosinone, vittoria salvezza

Dopo il rinvio di Pisa-Mantova, lo Spezia di Luca D'Angelo manca il momentaneo aggancio ai toscani, non andando oltre lo 0-0 sul campo del Cesena, a cui viene annullato anche un gol di Calò in avvio di ripresa. I liguri, invece, pagano a caro prezzo l'errore dal dischetto di Gianluca Lapadula, che avrebbe potuto regalare tre punti di platino alla formazione bianconera. Cremonese ora a -7 dal terzo posto, dopo il clamoroso successo di Palermo. Non si ferma la corsa del Sassuolo di Fabio Grosso, saldamente in testa alla classifica del campionato cadetto, anche grazie alla vittoria maturata oggi in casa del Cittadella. Neroverdi trascinati da Mulattieri e Berardi, che rendono vana la rete di Tronchin. Allo "Stirpe", il Frosinone si aggiudica lo scontro salvezza con il Brescia, con i gol di Kvernadze e Ghedjemis, intervallati dalla marcatura del solito Moncini a ridosso dell'intervallo. Ciociari che superano così le rondinelle, portandosi a quota 33 e abbandonando almeno per una notte la zona playout. Non ha intenzione di fermarsi la Juve Stabia di Guido Pagliuca, che continua a sorprendere e a consolidare la propria casella playoff, battendo 2-1 il Modena, a cui risultano indigeste le ultime trasferte in Campania. Decisiva la doppietta di Candellone, con Palumbo che riesce solo ad accorciare le distanze. Nel posticipo di giornata, Bari e Salernitana si dividono la posta in palio, al termine di una gara caratterizzata da poche occasioni da gol e tanta intensità. Granata che restano ancorati al penultimo posto in classifica, mentre i pugliesi guadagnano un punto sul Palermo e sono ottavi in solitaria.