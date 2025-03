Serie B, frena lo Spezia: Brescia corsaro al 'Picco' con Borrelli

Spezia-Brescia 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Serie B, come cambia la classifica dopo Spezia-Brescia

Il Brescia conquista tre punti di platino, aggancia il Sudtirol a 34 punti e si allontana, almeno per una notte, dalla zona playout. Pesante battuta d'arresto invece per lo Spezia, in piena lotta per la promozione diretta in Serie A: i bianconeri liguri di mister D'Angelo restano inchiodati in terza posizione, a quota 55 punti e a -5 dal Pisa di Filippo Inzaghi che, domani a Cosenza (ore 15), può allungare a +8 ipotecando il ritorno in massima serie dopo 34 anni.

Serie B, la classifica