Serie B: Cosenza in nove, il Pisa ne fa tre. La Sampdoria cade in casa con il Frosinone

Nel sabato della trentunesima giornata di Serie B il Pisa raccoglie altri tre punti importantissimi per la corsa promozione in casa del Cosenza, rimasto in nove uomini già nel primo tempo. Dopo il doppio vantaggio dei toscani con Moreo (23') e Touré (30'), Sgarbi si fa espellere per un fallo pericoloso su Semper. Poco dopo, Martino rimedia il secondo giallo per un intervento su Piccinini. Sulla punizione seguente, Angori (43') colpisce la traversa, ma la palla rimbalza su Micai e finisce in rete: al triplice fischio è 0-3.