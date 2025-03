Dove vedere Salernitana-Palermo in tv? Dazn o Sky, orario

Salernitana a caccia di punti salvezza contro l'ambizioso Palermo di Alessio Dionisi, chiamato a rimanere agganciato al treno playoff e ad approfittare dello scontro diretto fra Cesena e Juve Stabia. A Salerno, nel posticipo domenicale che chiude la 31esima giornata di Serie B, la squadra allenata da Roberto Breda ha la possibilità di approdare in zona playout in caso di vittoria, complici i risultati di Sampdoria e Reggiana. Rosanero attualmente a -1 dal Bari di Longo, mentre i granata sono al penultimo posto in classifica e sono costretti ad uscire dalle sabbie mobili della classifica.