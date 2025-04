Sassuolo travolto a Palermo

Il grande protagonista è Pohjanpalo, autore di una tripletta. I rosanero erano avanti per 3-0 alla fine primo tempo. La gara non è mai stata in discussione. Il Sassuolo, capolista senza rivali, aveva bisogno dei tre punti per sperare di chiudere il discorso promozione in Serie A in largo anticipo, già oggi. Berardi e compagni, dunque, dovranno aspettare ancora per avere la certezza matematica di potersi lasciare alle spalle un anno di purgatorio. In ogni caso, con questo successo, l'undici di Dionisi resta in piena zona playoff, al settimo posto.

Palermo-Sassuolo 5-3: cronaca, tabellino e statistiche

Pari show tra Catanzaro-Bari

Emozioni a raffica anche nell'altra gara andata in scena in Calabria. Il botta e risposta è continuo e non c'è un attimo di respiro. Nel primo tempo Iemmello risponde al gol in apertura di Lasagna. Nella ripresa Bonini porta in vantaggio i padroni di casa che vengono ripresi da Favasuli, poi Quagliata firma il 3-2, ma in pieno recupero Favilli firma il 3-3 definitivo. Ora il Catanzaro è sesto, mentre il Bari occupa il nono posto e sta appena fuori dalla zona playoff.

Catanzaro-Bari 3-3: cronaca, tabellino e statistiche

Lapadula affonda la Sampdoria: derby allo Spezia

Nell'ultimo match di oggi (6 aprile) pesante il ko della Sampdoria diLeonardo Semplici, che dopo quattro pareggi di fila viene sconfitta 2-0 dallo Spezia nel derby ligure del 'Picco' e resta al terzultimo posto in classifica che significherebbe retrocessione diretta. Successo preziosissimo invece per i padroni di casa allenati da Luca D'Angelo, rimasti in dieci nel finale (espulso per doppia ammonizione Wisniewski all'85') ma spinti prima dalla doppietta di Lapadula (a segno al 65' e al 73'), che si portano così a -5 dal Pisa di Pippo Inzaghi secondo (battuto in casa dal Modena ieri) e tengono vive le speranze di promozione diretta.

Spezia-Sampdoria 2-0: cronaca, tabellino e statistiche