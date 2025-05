Una cavalcata memorabile che ha portato alla promozione dei lupi in Serie B! Per celebrare il grande traguardo, da venerdì 9 maggio sarà disponibile con il nostro quotidiano la t-shirt celebrativa "Lupi in favola", in tutte le edicole di Avellino e provincia.



Per tutti i tifosi irpini che amano questi colori!

