Dove vedere Juve Stabia-Palermo in tv? Dazn o Sky, orario

Juve Stabia e Palermo sono pronte ad affrontarsi nel turno preliminare dei playoff di Serie B: gara secca al Menti di Castellammare di Stabia. Chi passa affronterà la Cremonese nel doppio confronto in semifinale e una tra Spezia, Catanzaro o Cesena nell'eventuale finale. In caso di parità al termine dei novanta minuti si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Nel caso in cui dovesse perdurare l'equilibrio sarà la Juve Stabia ad andare avanti in virtù del miglior piazzamento in classifica in campionato (quinto posto rispetto all'ottavo dei rosanero).