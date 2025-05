Alla Lega B ed ai suoi club il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport per i progetti sociali  

Milano, 16 maggio 2025 - La Lega B ha ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport , promosso da USSI (Gruppo Giornalisti Sportivi) Toscana e l'Associazione Costruiamo Gentilezza, con la maglia di ambasciatore alla gentilezza per tutti i progetti e le campagne di sensibilizzazione, promosse nel corso della stagione dalla stessa Lega e dai suoi club, declinati al calcio come elemento di aggregazione sociale.

Il riconoscimento è stato consegnato a Paolo Bedin, Presidente Lega B, dalle ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza, Gaia Simonetti e Chiara Castellani. ‘Ricevo questo premio per conto delle società della Lega B da sempre impegnate nell’essere riferimento centrale per le attività del terzo settore nei propri territori’ ha detto Bedin.



Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport prende ispirazione dal gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, che tra i primi, ospitò nella primavera 2022, una famiglia fuggita dalla guerra e ha l'obiettivo di valorizzare gesti e progetti di cultura della gentilezza attraverso lo sport.

Il simbolo è la maglia di ambasciatore alla gentilezza, disegnata dai bambini, che riporta nel retro una frase di Mandela, scelta dagli stessi bambini, che evidenzia la bellezza dello sport come elemento di inclusione.