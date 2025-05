Bufera Serie B: playout congelati, tutto quello che sta succedendo

ROMA - Bufera sul campionato di Serie B. A poche ore dalla disputa della gara d’andata dei playout , in programma questa sera all’Arechi tra Salernitana e Frosinone , è arrivata la notizia della sospensione dello spareggio . Alla base del clamoroso provvedimento da parte del presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin, la notifica da parte della Procura Federale di comunicazione di conclusione delle indagini all’esito di accertamenti svolti dalla Co.Vi.Soc . Il motivo della decisione e la società interessata sono, ovviamente, coperte da segreto istruttorio. Ma, da indiscrezioni trapelate, si apprende che il possibile deferimento sia conseguenza dell’approfondimento dell’organo di controllo dei bilanci e riguarderebbe il Brescia . Udienza fissata per giovedì.

Brescia, le presunte irregolarità

La società del presidente Cellino avrebbe commesso irregolarità relativamente a crediti d’imposta utilizzati a compensazione dei pagamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS alla scadenza perentoria del 16 febbraio. Questa presunta violazione comporterebbe la possibilità di penalizzazione di 4 punti in classifica nell’attuale campionato. Se fossero state, infatti, irregolarità relative al mese di aprile, la sanzione a carico delle Rondinelle sarebbe stata espiata nel prossimo torneo e l’attuale graduatoria non interessata dallo stravolgimento in atto. Nelle more, la Lega ha deciso di sospendere i playout tra campani e ciociari, a poche ore dalla disputa del match con un Arechi sold out e i laziali praticamente in viaggio verso la Campania con ulteriori polemiche e proteste. Un’ipotetica condanna del Brescia comporterebbe, infatti, la salvezza diretta del Frosinone, lo spareggio salvezza tra Salernitana e Sampdoria con il ritorno in causa dei liguri e la retrocessione diretta del club lombardo. Tutto da confermare e verificare nei fatti, anche se le violazioni sembrerebbero accertate.

Serie B, lo scenario

«La procedura prevede che dopo la notifica della conclusione delle indagini - spiega l’esperto giurista sportivo napoletano Eduardo Chiacchio - la società incolpata abbia la possibilità di produrre documentazione a sua difesa. Dopo l’esame delle memorie difensive, la Procura può archiviare il procedimento o disporre il deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare». Ma cosa potrebbe succedere se l’ipotesi di illecito amministrativo venisse confermata in giudizio? E in che tempi si svolgeranno le fasi istruttorie e dibattimentali? «Sono quesiti affatto irrilevanti. Si svolgerebbero procedimenti con termini abbreviati con il TFN che provvederebbe a programmare l’udienza dibattimentale dopo il deferimento. La sentenza di primo grado potrà essere impugnata dinanzi alla Corte Federale di Appello e, in ultima istanza, dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni in sede eso-federale. Naturalmente dal club in caso di condanna o dall’organo requirente guidato dal Consigliere di Stato e Capo della Procura in caso di proscioglimento», spiega nel dettaglio la procedura l’avvocato Chiacchio.

Serie B, tempistiche dei playout

Insomma, tra conclusione delle indagini, deferimento, primo e secondo grado endo-federale, necessitano circa 20 giorni con i termini abbreviati. Quindi è molto improbabile che le gare di playout per stabilire la 3ª e la 4ª retrocessa in C con Cosenza e Cittadella possano disputarsi prima di due/tre settimane. Questo scenario ha già suscitato le prime contestazioni da parte delle società coinvolte e non è escluso che Frosinone, Salernitana e Sampdoria possano costituirsi in giudizio come terze interessate contro il Brescia.