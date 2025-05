Brescia, comunicato ufficiale sulle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate

BRESCIA - Il Brescia alza la voce a proposito del deferimento per irregolarità amministrative che rischia di portarlo alla retrocessione in Serie C. Il club ha diramato una nota ufficiale per dare la propria versione dei fatti: "Brescia Calcio ha ricevuto allo stato uno 'schema d'atto' (primo e unico atto) da parte dell'Agenzia delle Entrate solo in data 9 maggio 2025, che costituisce solo l'apertura di un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e neppure ha natura di formale contestazione - si legge nel comunicato - e Brescia Calcio, tramite i propri legali, ha già presentato tempestive osservazioni tecniche e si è dichiarata pronta a definire ogni contestazione con successiva surroga anche sotto tale profilo nei diritti restitutori in danno della società che ha truffato il club. Peraltro, al di là di quanto erroneamente riportato su più testate giornalistiche, Brescia Calcio risulta in regola con il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e definirà secondo legge le contestazioni avanzate dal Fisco con riguardo non a detti aspetti che sono regolari, ma ai crediti acquistati che sono stati contestati e ha già avviato tutte le azioni di tutela in ogni sede competente. Invitiamo pertanto le testate giornalistiche che hanno ripreso tale notizia a rettificare quanto scritto".