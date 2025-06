Sampdoria, Evani: "Ci giochiamo tutto. Meglio non caricare troppo la partita"

Evani: "Si fa meno fatica a preparare queste partite"

Sulla partita, Evani ha parlato: "Più o meno sarà la stessa partita della andata, ma con il pubblico al contrario. Anche il loro è molto acceso. Sara importante gestire l'energia ed essere concentrati quando avranno il pallone loro ma anche isolarsi dal resto, anche se sarà difficile. Va vissuta come se fosse una finale. Ti giochi tutto, devi dare anche tutto. O vinci o perdi, non ci sono alternative. Devi sfruttare la forza dell'avversario e non concedere campo". Sulla preparazione in vista della sfida: "Si fa meno fatica e preparare queste partite. I ragazzi sono intelligenti, non c'è il bisogno di sottolineare tanti aspetti. Per cui è meglio non caricare troppo la partita e lasciarli più tranquilli. Non ci sarà bisogno di un discorso motivazionale". Non sarà della partita Cragno, infortunatosi nella gara d'andata: "L'ho sentito, sta bene e ci è vicino. C'è Ghidotti, un portiere che mi è sempre piaciuto. Ha fatto il percorso nelle nazionali giovanili, è sempre stato portiere molto valido. Ha personalità, lo vedo sereno". Mentre sulla situazione di Niang: "Non è il momento di parlare di lui, abbiamo altri pensieri. Ha accusato problemi, dopo Castellammare non è stato più in gruppo".

"Penso solo a chiudere bene la stagione. Grazie alla Roma per aver messo a disposizione Trigoria"

Evani ha parlato anche del futuro, suo e di Attilio Lombardo: "Sono venuto per cercare di dare una mano, cerco di fare del mio meglio poi sarà la società a fare le valutazioni. Penso a chiudere bene la stagione ". Mentre, essendo ospitati a Trigoria, Evani ha fatto un commento su Ranieri: "Non l'ho incontrato il mister. Ho incontrato Massara e Balzaretti. Li ho ringraziati perché ci hanno messo di disposizione il loro centro sportivo. Un saluto di ringraziamento".