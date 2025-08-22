Serie B, Cesena, buona la prima: Blesa, Shpendi e Bisoli abbattono il Pescara

Pescara-Cesena, tabellino e statistiche

Il Cesena cresce nella ripresa

Botta e risposta nel giro di quattro minuti nella prima frazione: ospiti in vantaggio al 31' con Blesa (abile a sfruttare un assist di Berti) e pareggio dei padroni di casa al 35' con Olzer. Il Cesena cresce nella ripresa e al quarto minuto trova il nuovo vantaggio: assist di Bastoni e colpo vincente di Shpendi. Vivarini inserisce Kraja e Meazzi, ma dopo pochi minuti il Cesena trova la rete del definitivo 3-1 con Bisoli. E' il gol che chiude la partita.