Empoli, tris al Padova. Pari tra Entella e Juve Stabia. In serata Palermo e Monza

La Serie B è ufficialmente iniziata. Nella gara inaugurale, andata in scena venerdì sera, il Cesena ha battuto il Pescara. Nel sabato, alle 19:00 ha fatto l'esordio l'Empoli di Pagliuca, che ha battuto il neo-promosso Padova . Un punto invece per un'altra neopromossa, l'Entella, che in casa ha pareggiato per 1-1 contro la Juve Stabia.

Prima vittoria per Pagliuca, pari per Abate

Di Stiven Shpendi il primo gol stagionale dell'Empoli di Pagliuca. L'attaccante, dopo la rete segnata al ventesimo minuto, ha subito un problema fisico che lo ha costretto al cambio. Al suo posto è subentrato Popov il quale al 41esimo minuto ha trovato la seconda rete, intervallata però dal pareggio del Padova segnato da Bortolussi. Popov, classe 2007, alla ripresa ha trovato il raddoppio, che conferma così i tre punti per la squadra toscana. La neopromossa Entella in casa si ferma sull'1-1 contro la Juve Stabia di Ignazio Abate. Ospiti in vantaggio con Candellone, il paerggio è arrivato con Marconi. In serata in programma Palermo-Reggiana e Monza-Mantova.