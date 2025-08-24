© LAPRESSE
Lo Spezia cade in casa contro la Carrarese nella domenica della seconda giornata di Serie B. Al Picco decide la doppietta di Schiavi (45', 71'), che apre le marcature su rigore dopo un fallo di Kouda, espulso dall'arbitro. Il Venezia, invece, non tentenna e al ritorno nel campionato cadetto vince 2-1 contro il Bari. Succede tutto nel primo tempo: Bjarkason (9') sblocca, Dorval (26') pareggia e Duncan (43') sigla il gol vittoria.
Serie B, vince il Venezia. Pari tra Catanzaro e Sudtirol
Più amaro il ritorno in B per l'Avellino, che allo Stirpe perde 2-0 contro il Frosinone: per i ciociari a segno Koutsoupias (4') e Marchizza (28'). Pareggio tra Catanzaro e Sudtirol: al gol di Kofler (13'), risponde Iemmello (61').