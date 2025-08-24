Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Serie B, festa Frosinone con l'Avellino. Cade il Bari, pari Catanzaro

I risultati della domenica del campionato cadetto: vincono Venezia e Carrarese
Serie B, festa Frosinone con l'Avellino. Cade il Bari, pari Catanzaro© LAPRESSE
1 min

Lo Spezia cade in casa contro la Carrarese nella domenica della seconda giornata di Serie B. Al Picco decide la doppietta di Schiavi (45', 71'), che apre le marcature su rigore dopo un fallo di Kouda, espulso dall'arbitro. Il Venezia, invece, non tentenna e al ritorno nel campionato cadetto vince 2-1 contro il Bari. Succede tutto nel primo tempo: Bjarkason (9') sblocca, Dorval (26') pareggia e Duncan (43') sigla il gol vittoria.

Serie B, vince il Venezia. Pari tra Catanzaro e Sudtirol

Più amaro il ritorno in B per l'Avellino, che allo Stirpe perde 2-0 contro il Frosinone: per i ciociari a segno Koutsoupias (4') e Marchizza (28'). Pareggio tra Catanzaro e Sudtirol: al gol di Kofler (13'), risponde Iemmello (61'). 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Frosinone-Avellino