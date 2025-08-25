Sampdoria ko al debutto: il Modena dell'ex Sottil passa con Santoro e Zanimacchia

GENOVA - Inizia con una sconfitta il cammino in Serie B della nuova Sampdoria di Massimo Donati (squalificato e sostituito in panchina dal vice Davide Mandelli), che nel posticipo della prima giornata perde 2-0 in casa contro il Modena dell'ex tecnico blucerchiato Andrea Sottil, capace di espugnare Marassi per la seconda volta nella sua storia (nelle 15 sfide precedenti ci era riuscito solo il 29 dicembre del 1946 in una partita del massimo campionato).
Primo tempo senza reti al 'Ferraris'
Nel 3-4-2-1 dei padroni di casa titolari gli ex di turno Riccio e Vulikic oltre al modenese Ferrari, con Henderson a far coppia con Benedetti in mediana e Coda a reggere il peso dell’attacco, supportato da Bellemo e dall'ex romanista Cherubini (parte invece dalla panchina l'altro nuovo acquisto Pafundi). Per gli emiliani, arrivati al 'Ferraris' senza gli infortunati Dellavalle e Caso, un 3-5-2: in campo dal primo minuto l'ex attaccante palermitano Di Mariano (inizialmente fuori l'ex blucerchiato Defrel e Zanimacchia) al fianco del centravanti Gliozzi, preferito a Pedro Mendes. Ritmi sostenuti fin dall'avvio di un primo tempo comunque avaro di occasioni, che vede la Sampdoria provarci due volte con Benedetti (7' e 28', ma in entrambe le occasioni è reattivo e ben posizionato il portiere ospite Chichizola) e il Modena pericoloso dalla distanza con Tonoli (palla fuori di un niente al 16').
Festa Modena con Santoro e Zanimacchia, Sampdoria ko
Si va all'intervallo sullo 0-0 e dopo il riposo si riparte senza cambi e con le occasioni da gol che continuano a latitare. Arrivano così le prime mosse dalle panchine: nella Sampdoria dentro prima Çuni e Pafundi al 61' (fuori Coda e Cherubini) e poi di Pedrola e Abildgaard al 74' (al posto di Bendetti e Ferri); nel Modena arriva il momento di Zanimacchia e Pedro Mendes (fuori Zampano e Di Mariano al 66') e poi quello di Magnino e dell'ex juventino Sersanti (a sostituire Pyyhtia e Gerli al 73'). Resta invece in campo Santoro che al 74' sblocca la partita portando in vantaggio gli ospiti: destro dal limite e palla all'incrocio, dove non può arrivare il portiere blucerchiato Ghidotti che poco dopo nega invece la rete del raddoppio a Zanimacchia (80'). L'ultima sostituzione dei padroni di casa è Narro al posto di Bellemo (81'), con Sottil che risponde gettando nella mischia Massolin al posto di Gliozzi (89'). A questo punto ci si aspetterebbe un assalto finale della Sampdoria a caccia del pari, ma a spegnere ogni velleità di rimonta è Zanimacchia che al 90', su cross di Magnino, insacca di petto a porta vuota. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro Piccinini e si chiude il match tra la delusione dei tifosi blucerchiati e la festa del Modena.
