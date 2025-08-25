Sampdoria ko al debutto: il Modena dell'ex Sottil passa con Santoro e Zanimacchia

Sampdoria-Modena 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Primo tempo senza reti al 'Ferraris'

Nel 3-4-2-1 dei padroni di casa titolari gli ex di turno Riccio e Vulikic oltre al modenese Ferrari, con Henderson a far coppia con Benedetti in mediana e Coda a reggere il peso dell’attacco, supportato da Bellemo e dall'ex romanista Cherubini (parte invece dalla panchina l'altro nuovo acquisto Pafundi). Per gli emiliani, arrivati al 'Ferraris' senza gli infortunati Dellavalle e Caso, un 3-5-2: in campo dal primo minuto l'ex attaccante palermitano Di Mariano (inizialmente fuori l'ex blucerchiato Defrel e Zanimacchia) al fianco del centravanti Gliozzi, preferito a Pedro Mendes. Ritmi sostenuti fin dall'avvio di un primo tempo comunque avaro di occasioni, che vede la Sampdoria provarci due volte con Benedetti (7' e 28', ma in entrambe le occasioni è reattivo e ben posizionato il portiere ospite Chichizola) e il Modena pericoloso dalla distanza con Tonoli (palla fuori di un niente al 16').

Festa Modena con Santoro e Zanimacchia, Sampdoria ko

Si va all'intervallo sullo 0-0 e dopo il riposo si riparte senza cambi e con le occasioni da gol che continuano a latitare. Arrivano così le prime mosse dalle panchine: nella Sampdoria dentro prima Çuni e Pafundi al 61' (fuori Coda e Cherubini) e poi di Pedrola e Abildgaard al 74' (al posto di Bendetti e Ferri); nel Modena arriva il momento di Zanimacchia e Pedro Mendes (fuori Zampano e Di Mariano al 66') e poi quello di Magnino e dell'ex juventino Sersanti (a sostituire Pyyhtia e Gerli al 73'). Resta invece in campo Santoro che al 74' sblocca la partita portando in vantaggio gli ospiti: destro dal limite e palla all'incrocio, dove non può arrivare il portiere blucerchiato Ghidotti che poco dopo nega invece la rete del raddoppio a Zanimacchia (80'). L'ultima sostituzione dei padroni di casa è Narro al posto di Bellemo (81'), con Sottil che risponde gettando nella mischia Massolin al posto di Gliozzi (89'). A questo punto ci si aspetterebbe un assalto finale della Sampdoria a caccia del pari, ma a spegnere ogni velleità di rimonta è Zanimacchia che al 90', su cross di Magnino, insacca di petto a porta vuota. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro Piccinini e si chiude il match tra la delusione dei tifosi blucerchiati e la festa del Modena.

