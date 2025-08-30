La 2ª giornata del campionato di Serie B si è aperta con l'anticipo del venerdì, che ha visto la Reggiana sconfiggere 3-1 in rimonta l'Empoli. Il sabato cadetto ha invece visto disputarsi altri cinque match, vediamo com'è andata partita per partita.

Juve Stabia-Venezia 0-0

Nonostante l'inferiorità numerica patita per oltre un tempo, a causa dell'espulsione al 38' di Yeboah, il Venezia strappa un prezioso punto a Castellammare contro la Juve Stabia. Finisce senza reti al Romeo Menti, con i padroni di casa che, soprattutto nella ripresa, stringono d'assedio l'area lagunare, ma sbattono su uno Stankovic imperforabile.

Mantova-Pescara 2-1

Buona la prima in casa per il Mantova, che al Danilo Martelli-Pata Stadium si impone per 2-1 sul Pescara, al termine di un match equilibrato e combattuto. A sbloccare il risultato, nel primo tempo, sono i padroni di casa, grazie a un rigore trasformato da Mancuso. Nella ripresa la reazione degli ospiti, che al 54' pervengono al pareggio grazie alla sfortunata autorete del portiere virgiliano Festa, che con la schiena mette in rete dopo la traversa colpita da Olzer. Il gol vittoria per la squadra di Possanzioni arriva a meno di cinque minuti dal termine, con Fiori che da due passi concretizza il prezioso assist di Faletti.

Tutti pari i match serali

Match serali avari di gol ed emozioni e che termniano tutti in parità. È 1-1 tra Cesena ed Entella, con il botta e risposta nei minuti finali tra Shpendi, che su rigore illude i romagnoli, e Franzoni, che risponde allo scadere. Finiscono invece senza reti sia Palermo-Frosinone che Spezia Catanzaro.

Cesena-Entella 1-1

Palermo-Frosinone 0-0

Spezia-Catanzaro 0-0