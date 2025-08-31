Dopo il pareggio tra Palermo e Frosinone, prosegue la seconda giornata della Serie B con le ultime sfide in programma. La domenica del campionato cadetto è stata aperta dalla vittoria del Sudtirol contro la Sampdoria per 3-1. Altoatesini sul doppio vantaggio già dopo 20 minuti con i gol di Casiraghi e Merkaj. Kaouakibi cala il tris al 31' e Massimo Coda firma il gol della bandiera al 90'. Rete che serve a poco ai fini del risultato ma che porta l'attaccante a diventare il miglior marcatore della storia della Serie B. La Samp rimane a secco dopo la sconfitta all'esordio contro il Modena. L'altra sfida delle 19 tra Carrarese e Padova finisce 0-0. Toscani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica avuta per oltre mezz'ora dopo l'espulsione di Fusi.
Pari tra Bari e Monza, 1-1 dell'Avellino a Modena
In serata in campo Bari e Monza. 1-1 tra le squadre di Caserta e Bianco. Succede tutto nei primi 16 minuti: Dany Mota porta in vantaggio i suoi dopo appena due minti dal calcio d'inizio, Moncini riporta in parità la sfida. Al San Nicola le occasioni più nitide le creano i biancorossi, ma non riescono a sfondare il muro dei lombardi. Bari che dunque rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale dopo la sconfitta all'esordio contro il Venezia. Stesso risultato per Modena-Avellino: Sounas porta avanti i campani al 54', l'ex Sassuolo Defrel gli risponde al 63'. La squadra di Sottil, nonostante l'assedio finale, non riesce a sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione di Cagnano al 74'.