Dopo il pareggio tra Palermo e Frosinone, prosegue la seconda giornata della Serie B con le ultime sfide in programma. La domenica del campionato cadetto è stata aperta dalla vittoria del Sudtirol contro la Sampdoria per 3-1. Altoatesini sul doppio vantaggio già dopo 20 minuti con i gol di Casiraghi e Merkaj. Kaouakibi cala il tris al 31' e Massimo Coda firma il gol della bandiera al 90'. Rete che serve a poco ai fini del risultato ma che porta l'attaccante a diventare il miglior marcatore della storia della Serie B. La Samp rimane a secco dopo la sconfitta all'esordio contro il Modena. L'altra sfida delle 19 tra Carrarese e Padova finisce 0-0. Toscani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica avuta per oltre mezz'ora dopo l'espulsione di Fusi.