Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il Monza rallenta il Bari al San Nicola. Sampdoria ko: tris del Sudtirol. Pari per Padova e Avellino

I campani pareggiano a Modena. Coda diventa il miglior marcatore della storia del campionato: tutti i risultati della domenica di Serie B
Il Monza rallenta il Bari al San Nicola. Sampdoria ko: tris del Sudtirol. Pari per Padova e Avellino© LAPRESSE
2 min

Dopo il pareggio tra Palermo e Frosinone, prosegue la seconda giornata della Serie B con le ultime sfide in programma. La domenica del campionato cadetto è stata aperta dalla vittoria del Sudtirol contro la Sampdoria per 3-1. Altoatesini sul doppio vantaggio già dopo 20 minuti con i gol di Casiraghi e Merkaj. Kaouakibi cala il tris al 31' e Massimo Coda firma il gol della bandiera al 90'. Rete che serve a poco ai fini del risultato ma che porta l'attaccante a diventare il miglior marcatore della storia della Serie B. La Samp rimane a secco dopo la sconfitta all'esordio contro il Modena. L'altra sfida delle 19 tra Carrarese e Padova finisce 0-0. Toscani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica avuta per oltre mezz'ora dopo l'espulsione di Fusi.

Pari tra Bari e Monza, 1-1 dell'Avellino a Modena

In serata in campo Bari e Monza. 1-1 tra le squadre di Caserta e Bianco. Succede tutto nei primi 16 minuti: Dany Mota porta in vantaggio i suoi dopo appena due minti dal calcio d'inizio, Moncini riporta in parità la sfida. Al San Nicola le occasioni più nitide le creano i biancorossi, ma non riescono a sfondare il muro dei lombardi. Bari che dunque rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale dopo la sconfitta all'esordio contro il Venezia. Stesso risultato per Modena-Avellino: Sounas porta avanti i campani al 54', l'ex Sassuolo Defrel gli risponde al 63'. La squadra di Sottil, nonostante l'assedio finale, non riesce a sfruttare la superiorità numerica dopo l'espulsione di Cagnano al 74'. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Bari Monza