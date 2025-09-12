Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Avellino-Monza in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Tutte le info utili per seguire la sfida del Partenio-Lombardi, valida per la terza giornata di Serie B: le possibili scelte di Biancolino e Bianco

Ad aprire la terza giornata di Serie B è Avellino-Monza. Allo stadio Partenio-Lombardi la sfida tra i biancoverdi di Biancolino, reduci dal pareggio a Modena (1-1) dopo la sconfitta a Frosinone (2-9) e i biancorossi di Bianco, che hanno vinto al debutto contro il Mantova (1-0) e sono stati riacciuffati sull'1-1 al San Nicola dal Bari.

Avellino-Monza, l'orario

Avellino-Monza è in programma oggi, venerdì 12 settembre, alle ore 20:30 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

Dove vedere Avellino-Monza in diretta tv

Avellino-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro, previa registrazione e login su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Avellino-Monza anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Biancolino e Bianco

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Manzi, Simic, Cancellotti; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Biasci, Lescano. A disposizione : Daffara, Marchisano, Enrici, Fontanarosa, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palmiero, Armellino, Crespi, Panico, Russo. Allenatore: Biancolino.

Indisponibili: D’Andrea, De Cristofaro, Favilli, Pane, Patierno, Rigione, Tutino.

Squalificato: Cagnano.

Diffidati: -. 

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Delli Carri, Carboni, Galazzi, Colombo, Sardo, Colpani, Alvarez, Maric, Petagna, Keita. Allenatore: Bianco.

Indisponibili: Antov, Bakoune, Forson, Zeroli.

Squalificati: -.

Diffidati: -.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Ad aprire la terza giornata di Serie B è Avellino-Monza. Allo stadio Partenio-Lombardi la sfida tra i biancoverdi di Biancolino, reduci dal pareggio a Modena (1-1) dopo la sconfitta a Frosinone (2-9) e i biancorossi di Bianco, che hanno vinto al debutto contro il Mantova (1-0) e sono stati riacciuffati sull'1-1 al San Nicola dal Bari.

Avellino-Monza, l'orario

Avellino-Monza è in programma oggi, venerdì 12 settembre, alle ore 20:30 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

Dove vedere Avellino-Monza in diretta tv

Avellino-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro, previa registrazione e login su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Avellino-Monza anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B
1
Dove vedere Avellino-Monza in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
2
Le probabili formazioni di Biancolino e Bianco