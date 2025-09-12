Dove vedere Avellino-Monza in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Ad aprire la terza giornata di Serie B è Avellino-Monza. Allo stadio Partenio-Lombardi la sfida tra i biancoverdi di Biancolino, reduci dal pareggio a Modena (1-1) dopo la sconfitta a Frosinone (2-9) e i biancorossi di Bianco, che hanno vinto al debutto contro il Mantova (1-0) e sono stati riacciuffati sull'1-1 al San Nicola dal Bari.
Avellino-Monza, l'orario
Avellino-Monza è in programma oggi, venerdì 12 settembre, alle ore 20:30 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino.
Dove vedere Avellino-Monza in diretta tv
Avellino-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro, previa registrazione e login su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Avellino-Monza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Avellino-Monza anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Biancolino e Bianco
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Manzi, Simic, Cancellotti; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Biasci, Lescano. A disposizione : Daffara, Marchisano, Enrici, Fontanarosa, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palmiero, Armellino, Crespi, Panico, Russo. Allenatore: Biancolino.
Indisponibili: D’Andrea, De Cristofaro, Favilli, Pane, Patierno, Rigione, Tutino.
Squalificato: Cagnano.
Diffidati: -.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Delli Carri, Carboni, Galazzi, Colombo, Sardo, Colpani, Alvarez, Maric, Petagna, Keita. Allenatore: Bianco.
Indisponibili: Antov, Bakoune, Forson, Zeroli.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
