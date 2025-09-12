Dove vedere Avellino-Monza in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Ad aprire la terza giornata di Serie B è Avellino-Monza. Allo stadio Partenio-Lombardi la sfida tra i biancoverdi di Biancolino, reduci dal pareggio a Modena (1-1) dopo la sconfitta a Frosinone (2-9) e i biancorossi di Bianco, che hanno vinto al debutto contro il Mantova (1-0) e sono stati riacciuffati sull'1-1 al San Nicola dal Bari.