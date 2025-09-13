Il Bari perde ancora: ko anche a Modena. Blitz del Frosinone a Padova

Dopo la vittoria casalinga dell'Avellino contro il Monza , prosegue la terza giornata del campionato di Serie B . Seconda sconfitta nelle prime tre partite per il Bari che cade anche a Modena . 3-0 per la squadra di Sottil che mette la partita in discesa grazie ai due rigori realizzati da Gliozzi . Al 30' Dorval atterra lo stesso attaccante in area, non ha dubbi il direttore di gara nel concedere il rigore. Mentre al 49' serve il Var per assegnare il penalty alla squadra di casa dopo il tocco di mano di Vicari . Nel finale Pedro Mendes mette la firma sul 3-0 del Modena, che dunque rimane imbattuto e sale momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa delle altre partite.

Serie B: il Frosinone vince a Padova, pari in Pescara-Venezia

Insieme al Modena, in cima alla classifica c'è anche il Frosinone, che espugna l'Euganeo grazie alla rete arrivata nel primo tempo con Bracaglia. Nel recupero, annullato un rigore ai veneti. Il Pescara recupera la partita contro il Venezia e conquista il primo punto stagionale. Lagunari che dominano per larghi tratti la partita: al 20' il rigore trasformato da Adorante, al 66' la rete di Fila che aumenta il gap. Ma la squadra di Vivarini reagisce e al 79' accorcia le distanze con il gol di Olzer. Il Pescara si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio che arriva nel recupero con Di Nardo e chiude la sfida sul 2-2. Emozionante l'accoglienza dell'Adriatico per Plizzari, eroe del ritorno degli abruzzesi in Serie B, oggi al Venezia. Chiude il quadro il pareggio a reti bianche tra Juve Stabia e Reggiana. Alle 17:15 in campo Catanzaro-Carrarese, mentre alle 19:30 si sfidano Sampdoria e Cesena.