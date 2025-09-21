Serie B, Pescara poker all'Empoli, impresa esterna dell'Avellino 

ROMA - I posticipi della quarta giornata della Serie B regalano spettacolo ed emozioni. L'Avellino si esalta a Carrara conquistando tre punti pesantissimi: gli irpini, in inferiorità numerica e sotto di un gol, vincono in rimonta contro la Carrarese ottenendo il secondo successo consecutivo in campionato. Successo largo del Pescara che all'Adriatico supera per 4-0 l'Empoli di Pagliuca, prima vittoria in campionato per il Padova che batte l'Entella in rimonta.

Carrarese-Avellino 3-4

Vittoria esaltante dell'Avellino che in Toscana trova tre punti preziosi per la classifica. Dopo aver battuto il Monza nell'ultima partita casalinga, la formazione di Biancolino espugna Carrara con una prestazione esemplare. I padroni di casa trovano il vantaggio con Abiuso dopo un quarto d'ora, la replica degli ospiti non si fa attendere e porta la firma di Crespi. La Carrarese torna avanti al 25' con una rete di Cicconi, e alla mezz'ora i toscani trovano anche la superiorità numerica grazie all'espulsione di Enrici che rimedia due cartellini gialli nel giro di otto minuti. La partita per la formazione ospite appare in salita, ma un'autorete di Ruggeri riporta il risultato in equilibrio prima dell'intervallo. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, l'Avellino trova il vantaggio con Russo che sfrutta al meglio un essist di Crespi, poi l'ex laziale serve un altro assist a Besaggio per il quarto gol dei biancoverdi. Nel finale la Carrarese accorcia lee distanze con Schiavi, ma è una rete che vale solo per gli archivi.

Pescara-Empoli 4-0

Brillante prestazione del Pescara che supera largamente l'Empoli conquistando il primo successo della stagione in campionato. La formaziona abruzzese, dopo un primo tempo equilibrato, sblocca il risultato nella ripresa grazie al gol di Olivieri che sfrutta al meglio un assist di Valzania. Il centrocampista biancazzurro va ancora a segno al 71' firmando il raddoppio. I toscani non reagiscono e a dieci minuti dal termine incassano il terzo gol realizzato da Meazzi. Nel recupero la rete di Merola mette il punto escamativo su una prestazione esaltante. Per l'Empoli arriva così la seconda sconfitta in campionato: i toscani sono pericolosamente in zona playout.

Padova-Entella 2-1

Il Padova trova il primo successo in campionato contro l’Entella. La formazione veneta vince il rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per la rete degli ospiti realizzata allo scadere dallo svedese Karic. In avvio di ripresa arriva la svolta della partita: Tiritiello rimedia due cartellini gialli nel giro di cinque minuti e viene espulso lasciando gli ospiti in dieci uomini. Un minuto dopo il Padova pareggia grazie a un rigore realizzato da Bortolussi, e a un quarto d’ora dal termine la squadra di Andreoletti trova la rete del successo grazie ad Harder.

