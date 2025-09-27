Serie B, Palermo indenne a Cesena. Avellino inarrrestabile, manita del Frosinone

Gol e spettacolo nelle gare del sabato valide per la quinta giornata di Serie B . Finisce in parità il big match Cesena-Palermo : 1-1. Un gol di Blesa al 43' manda i padroni di casa al riposo in vantaggio, Bani evita la prima sconfitta stagionale in campionato dei rosanero pareggiando al 56'. Quarto risultato utile di fila e terza vittoria consecutiva per l'Avellino, che al Partenio batte 2-0 la Virtus Entella : sblocca il risultato con il primo gol in biancoverde Biasci , a bersaglio al 9' con un tiro al volo su assist di Cancellotti . Non impeccabile Del Frate , al debutto in serie cadetta. Un pomeriggio da incubo quello del portiere dei liguri, che al 68' centra in pieno Kumi con un rinvio consentendo al centrocampista prestato agli irpini dal Sassuolo di segnare a porta vuota il suo primo gol in B.

Pokerssimo Frosinone a Mantova, vincono Venezia e Südtirol

Primo gol in B anche per il figlio d'arte Filippo Grosso in Mantova-Frosinone 1-5. Partita senza storia, i ciociari si confermano imbattuti e tornano alla vittoria grazie alle marcature di Koutsoupias (8'), Ghedjemis (16'), del già citato Grosso (22') e di Calò (43') nel primo tempo prima del gol della bandiera per i padroni di casa con Fiori al 54' e del pokerissimo calato da Vergani all'86'. Per i lombardi la giornataccia si conclude con un rigore sbagliato da Bonfanti al 93'. Tris del Südtirol alla Reggiana, per effetto delle reti di Maartini (18'), Merkaj (26') e Tronchin (55'). Di Portanova (58') la rete che fissa il risultato sul 3-1 finale. Adorante (22') e Korac (54') firmano il 2-0 del Venezia sullo Spezia. Al 47' gol annullato a Compagnon per fuorigioco. Nel primo posticipo del sabato, il Padova trova la prima vittoria in campionato e lo fa in trasferta contro il Monza: decisivo il gol al 51' di Varas. Dalle 19:30 in campo Bari-Sampdoria.